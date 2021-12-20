نهب أكثر من 2 كم من أسلاك الكهرباء في المرقب وقصر بن غشير

قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد إن “مجموعة خارجة عن القانون سرقت أسلاك ضغط منخفض بمسافة 1380متراً على خط “القنصل” بدائرة توزيع قصر بن عشير”، كما نهبت مجموعة إجرامية أخرى أسلاك ضغط عالي لمسافة 750متراً على خط “الخزاني” بدائرة توزيع الساحل التابعة لإدارة توزيع المرقب، ليبلغ إجمالي ما تم نهبه 2130 مترا٠

وأضافت الشركة في منشور لها على منصتها الإعلامية أن هذه الاعتداءات أدت إلى انقطاع الكهرباء عن العديد من المنازل.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات النهب لأسلاك الكهرباء والاعتداء على مرافق الشركة خاصة في مناطق الساحل الغربي الممتد من زليتن إلى الزاوية تعد من أبرز مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وطرح الأحمال علاوةً على أزمات أخرى منها تعطل مشاريع الحكومة لصيانة المحطات الكبرى وتجديدها.

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