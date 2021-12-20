وليامز تلقتي  القائم بأعمال البعثة الأممية لبحث مسار الانتخابات

واصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز مشاوراتها مع القيادات الليبية لبحث مسار الانتخابات.

وقامت البعثة الأممية، بعقد اجتماع برئاسة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليببا ستيفاني ويليامز، وحضور القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة، ريزدون زينينغا، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، ووزير الداخلية، خالد مازن

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” إن الاجتماع جزء من المشاورات الواسعة التي أجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات الليبية والفاعلين السياسيين والأمنيين لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية.

وبدأت وليامز مشاوراتها فور وصولها إلى العاصمة طرابلس مطلع الأسبوع الماضي، حيث التقت عددًا من المسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وتوجهت بعدها إلى مدينة مصراتة، حيث اجتمعت مع المجلس البلدي وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المدينة والمجلس الأعلى الدولة.

والجمعة الماضي، وصلت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، إلى مدينة بنغازي لاستكمال المشاورات التي تجريها مع مختلف الأطراف الليبية حول العملية السياسية.

كما شاركت اللجنة العسكرية الليبية اجتماعها الثامن بمقرها في مدينة سرت بحضور كامل أعضاء لجنة “5+5” الممثلين للقيادة العامة والمنطقة الغربية في مجمع قاعات مقر اللجنة بالمدينة.

وبحثت بالاجتماع عدة نقاط بينها تثبيت وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والبناء على التقارب بين أطراف الصراع والاستقرار وحفظ السلام.

كما عقدت وليامز لقاء بمجموعة من شيوخ القبائل والأعيان من مختلف النسيج الاجتماعي لمدينة سرت و أعضاء المجلس البلدي وممثلي منظمات المجتمع المدني ونشطاء وأكاديميين.