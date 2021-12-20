القبض على مهرب أسلحة ومروج حبوب هلوسة في “تاكنس”

ألقى أعضاء مكتب الاستدلال بالمنطقة الشرقية التابع لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على شخص يمتهن تهريب السلاح وترويج الأقراص المخدرة في بلدة تاكنس قريباً من مدينة البيضاء بالجبل الأخضر، بحوزته 2000 قرص مخدر واتخذت حياله الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص-وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية.

وفي العاصمة تمكنت وحدة التحري والتحقيقات التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط متهم، صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة والمحكوم عليه غياباً بالسجن 5 سنوات على ذمة قضايا مخدرات.

كما ألقت وحدة القبض والتحري بمكتب الدعم المركزي المدينة القديمة القبض على متهم من مواليد 1995م وهو ليبي الجنسية والمطلوب لدى مركز شرطة الغربي على ذمة واقعة خطف وسرقة وابتزاز، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإحالته لمركز الشرطة المختص.

وتجدر الإشارة إلى أن فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس قد أصدر إحصائية عن الفترة الأخيرة الماضية لسنة 2021م، حيث تم ضبط ” 45 ” شخصاً من المطلوبين على ذمة عدد من القضايا منها خيانة أمانة “سند أمانة “و سرقة بالإكراه وتزوير وتجارة الممنوعات وتم إحالة كافة المقبوض عليهم للجهات الإختصاص والنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية حيالهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية