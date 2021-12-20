افحيمة: البرلمان سيستدعي وزير التعليم لمعرفة سبب غياب الكتاب المدرسي

قال صالح افحيمة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن لجنة التعليم بالمجلس ستستدعي وزير التعليم؛ لمعرفة سبب غياب الكتاب المدرسي حتى الآن.

وتوقع افحيمة، في تصريحات صحفية، أن تقدم لجنة التعليم تقريرها للمجلس خلال أسبوع، مضيفا أن عدم توفر الكتاب المدرسي حتى الآن يعد تقصيرا لا يبرره أي تبرير، مُشيرًا إلى أن عدم توفر الكتاب المدرسي لطلابنا سيؤثر سلباً على تحصيلهم العلمي.

ولفت افحيمة، إلى أن صرف حكومة الوحدة الوطنية للمليارات أمر يجب الوقوف عنده، “في الوقت الذي لا يجب أن نأخذ فيه الأمور على محمل الخلاف السياسي”، مبينا أن مجلس النواب ليس من صلاحياته توفير الكتاب المدرسي.

يُذكر أن المُتحدث باسم نقابة المعلمين أشرف أبوراوي، قال في تصريح صحفي، الأربعاء الماضي، إن وزير التعليم سحب الصلاحيات من مركز المناهج الذي كان معنيا بالتعاقد مع الشركات لطباعة وتوريد الكتب المنهجية، مؤكداً أنه من تجب محاسبته هو وزير التعليم، فالميزانية وكل الصلاحيات لديه.