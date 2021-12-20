استحداث أسطول النقل البري للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

واصلت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، عن طريق قسم الحركة بالهيئة، توزيع عدد من الحافلات والسيارات لمراكز ومدارس ومكاتب فروع الهيئة.

وقالت الهيئة عبر موقعها الرسمي على منصة فيسبوك، إن عملية التوزيع تهدف لاستحداث أسطولها من سيارات النقل ذات الأحجام المختلفة .

وأضافت الهيئة، أن هذا العمل يأتي ضمن خطة لتسهيل تنقل مقدمي الخدمة والمستهدفين لها، وفق المعايير واللوائح المعمول بها بهذا الشأن.

جدير بالذكر، أن عملية توزيع الحافلات والسيارات انطلقت منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، بتعليمات مباشرة من رئيس لجنة إدارة الهيئة.

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