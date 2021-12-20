إطلاق مبادرة ذوي الهمم “من حقي” بالمنطقة الشرقية

أطلقت شركة المدار الجديد في بنغازي اليوم الأحد، بالتعاون مع وزارة التربية التعليم مبادرة ذوي الهمم “من حقي”، إضافة إلى بدء فعاليات الورشة الثالثة المخصصة لمدراء ومكاتب تعليم الفئات الخاصة بالمنطقة الشرقية.

وتأتي هذه المبادرة، في إطار تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة لسنة 2021، والاستمرار في استكمال المبادرة التي تهدف إلي دعم الفئات الخاصة، وتوفير الاحتياجات التقنية المساعدة واللازمة لها، وتمكينها من الحصول على حقها في التعلم وإدماجها في المجتمع.

وحضر حفل الإطلاق، منسق وزارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، ومدير مراقبة التعليم بنغازي، ومدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بوزارة التربية التعليم، إلى جانب رئيس اللجنة العلمية الإشرافية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية