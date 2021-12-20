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إبراهيم صهد: الانتخابات تحتاج إلى توافق بين البرلمان ومجلس الدولة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال إبراهيم صهد، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن الانتخابات تحتاج إلى توافق بين البرلمان ومجلس الدولة قبل عقدها حتى تكون صحيحة.

وتابع صهد، في تصريحات لموقع “عربي 21″ الممول من قطر” إنه “فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخاب، يجب على البرلمان التوافق مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي والخارطة المقرة”.

ورفض صهد، تصريحات بعض أعضاء البرلمان عن نيتهم وضع خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة، قائلا:” ليس من حق البرلمان وضع خارطة طريق، بل عليه تنفيذ الخارطة المقرة من قبل ملتقى الحوار السياسي”.

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إبراهيم صهد البرلمان ليبيا وضع خارطة طريق جديدة

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صحيفة الساعة 24

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