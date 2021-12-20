ليبيا تشارك في افتتاح أعمال الدورة الـ 22 لمؤتمر وزراء الثقافة العرب

شاركت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، الأحد، في افتتاح الدورة الـ 22 لمؤتمر وزراء الثقافة العرب، الذي يقام حول “حوار المجتمعات وتواصل الحضارات” واستضافته وزارة الثقافة والشباب الإماراتية في مقر إكسبو 2020 دبي.

وأكدت توغي خلال كلمة لها عبر تقنية زوم، على أهمية انعقاد المؤتمر حرصاً على الحوار والتشاور في العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الثقافية، وإسهاماً في تطوير العمل والأداء للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، منوهة إلى اهتمام الوزارة بالثقافة بوضعها مقوماً أساسياً، وبرنامج غايته ثقافة تشجع على الإبداع والحوار والتعايش مع مختلف الثقافات من خلال الحوار والتواصل.

ولفتت توغي، إلى أن الحراك الثقافي في ليبيا لازال ينبض رغم جائحة كورونا، من خلال المهرجانات الثقافية وإصدارات الكتب والندوات والمحاضرات وورش العمل، والإسهامات في حضور المحافل الدولية، مضيفة بأن إعلان بنغازي عاصمة عربية للثقافة 2026 وما سيتضمنه هذا الحدث من أنشطة، سيبرز الثقافة الحضارة الليبية لتكون الواجهة المشرفة لها.

وطالبت توغي، بالتعاون في ما يتعلق ببناء القدرات وتطوير السياسات في مجال الثقافة من خلال الإستراتيجية العامة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للفترة القادمة، مثمنةً العمل الثقافي العربي المشترك، إلى جانب التأكيد على طلب استضافة ليبيا مؤتمر الثقافة في العام 2023.

ويناقش المؤتمر، الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها، بهدف تعزيز التعاون الثقافي العربي البيني، إلى جانب توحيد الجهود العربية في المجالات الثقافية المختلفة، وتطوير منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى بحث برنامج “سفير فوق العادة” للثقافة العربية.

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