نادية عمران: وضع خارطة طريق جديدة تبدأ باحترام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي

حذرت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، من تأثير الوضع السياسي في ليبيا على إجراء الانتخابات وإخراجها بشكل صحيح.

وأضافت عمران، في تصريحات صحفية لموقع “عربي 21” الممول من قطر، إنه “على مجلس النواب أخذ العبر مما سبق، فإن تجاهل الواقع السياسي الموجود في ليبيا، وانتهاج سياسة عدم التوافق التي ينتهجها مجلس النواب، لن يفضيا إلى انتخابات بالمطلق” على حد تعبيره.

ولفتن إلى أن وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة تبدأ باحترام نصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وبمشاركة الأطراف الفاعلة لتحديد الخطوات المقبلة، التي ترتكز على التوافق على قاعدة دستورية تصدر استنادا عليها قوانين انتخابية، وصولا للانتخابات”، على حد قولها.