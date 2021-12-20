التكبالي: البرلمان مستعد لتشكيل حكومة وطنية جديدة

قال علي التكبالي، عضو مجلس النواب، إن ليبيا تمر بأزمة كبيرة حاليا بسبب الحكومة، لافتا إلى أن مجلس النواب مستعد لإخراج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتشكيل حكومة وطنية جديدة.

وشدد التكبالي، في تصريحات صحفية، على أن حكومة الدبيبة انتهت، ولم يعد لها حظوظ للبقاء بعد 24 ديسمبر، وقانونيا ليس لها الحق أن تبقى بعد التاريخ المذكور.

وأشار إلى أن الأجسام الموجودة حاليا جميعها ليس لها الحق في الواقع في أن تبقى، يجب أن تتم مصالحة حقيقية بعد رحيلها وظهور أجسام جديدة.

وأوضح التكبالي، أن الدبيبة قد يرفض تسليم السلطة، هذا وارد جدا خاصة وأنه يعتمد على المليشيات للحفاظ على بقائه.