“العامة للكهرباء”:7 وقائع سرقة بالآف الأمتار وانقطاع التيار في هذه المناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن 7 وقائة سرقة لأسلاك كهربائية تقدر بمسافة 6000متر مما سبب ذلك في انقطاع الكهرباء على العديد من المنازل والمحلات والمزارع بالعديد من المناطق.

وقالت الشركة في إيجاز صحفي، تمت سرقة أسلاك ضغط عالى مسافة 1200متر على خط الوقود من 30الدواجن بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء، و= سرقة أسلاك ضغط عالى مسافة 350متر على خط كريدان من 30بئر مروان بدائرة توزيع قصر بن عشير.

وتابعت، تمت سرقة أسلاك ضغط عالى مسافة 1450متر على خط الثلاجات من 30الترهوني بدائرة توزيع عين زاره، و سرقة أسلاك ضغط عالى مسافة 750متر على خط المشروع فرعية سوق الثلاثاء بدائرة توزيع شرق زليتن.

وأضافت، كما تمت سرقة أسلاك ضغط عالى مسافة 450متر سيدي سالم من 30السبعة بدائرة توزيع جنوب زليتن، وسرقة أسلاك ضغط عالى مسافة 900متر علي خط النهر من 30بئر دياب بدائرة توزيع ترهونة، وسرقة أسلاك ضغط عالى مسافة 900متر علي خط الراية من30 النهضة بدائرة توزيع صبراته.