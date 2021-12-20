إزالة التعديات على غابات وشواطئ بالخمس

أزالت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التعديات والمخالفات القانونية على الأراضي المملوكة للدولة داخل الغابات والشواطئ البحرية بمنطقة سيلين في مدينة الخمس.

وشاركت في الحملة الأمنية، التي نُفذت أمس الأحد، دوريات مديرية أمن الخمس والشرطة الزراعية، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الثلاثاء الماضي، نفذ فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس حملة على شواطئ قصر الأخيار، انتهت بهدم 15 محلًا تجاريًا داخل أراضي الدولة، و24 استراحة ومنتجعًا، بالإضافة إلى إزالة المباني غير القانونية بالغابات، وذلك بحضور ممثلين عن النيابة العامة.

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