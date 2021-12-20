سعي “ليبي تشادي” مشترك لتأمين الحدود بين البلدين

ناقشت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها التشادي شريف محمد زين؛ السبل الممكنة لتأمين الحدود بين بلديهما؛ لمنع الخروقات الأمنية، ومواجهة جماعات الاتجار بالبشر.

وجاء اجتماع “المنقوش” و”زين”، يوم السبت، على هامش قمة الشراكة “التركية الأفريقية” في إسطنبول.

كما بحث الطرفان إمكانية تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود، بالتنسيق مع الأطراف المعنية في ليبيا وتشاد.

يُذكر أن المتمردين التشاديين المتمركزين على الحدود مع ليبيا الرئيس، قد قتلوا الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي، بعد أيام من حصوله على فترة سادسة في المنصب.

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