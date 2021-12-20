طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء مغيمة مع فرصة سقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي مع درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا خاصة أثناء الليل وفي الصباح الباكر .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء:السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر علي بعض المناطق .

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13- 17) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: تستمر فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق وقد تكون جيدة خاصة على أقصى مناطق الساحل الشرقي .

الرياح: غربية إلي شمالية غربية نشطة السرعة علي اغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14 – 17) مْ ، ولا تتجاوز (09) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14 – 18) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العالية .

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 17) مْ .

مدينة طرابلس

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