«الأرصاد»: الأجواء مغيمة مع فرصة هطول أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء مغيمة مع فرصة هطول أمطار على مناطق شمال شرق البلاد مع درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا خاصة أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة

حالة السماء:السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر علي بعض المناطق.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و17 درجة مئوية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

حالة السماء: تستمر فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق وقد تكون جيدة خاصة على أقصى مناطق الساحل الشرقي .

الرياح: غربية إلي شمالية غربية نشطة السرعة علي اغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 9 درجات مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العالية .

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و17 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا