بن عطية: الوطن بحاجة إلى شخصية توافقية بعد زيارة «النويري» إلى الشقيقة الكبرى «تركيا»

قال حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء، إن البلاد بحاجة إلى شخصية توافقية لقيادتها، بعد زيارة فوزي النويري رئيس مجلس النواب المكلف إلى الشقيقة الكبرى تركيا.

كتب بن عطية على فيسبوك: “الوطن بحاجة إلى.. شخصية توافقية يرتضيها الشرق والغرب والجنوب، خاصة بعد زيارة مجلس النواب إلى الشقيقة الكبرى تركيا، شخصية تتواصل مع الجميع، ولا تخادع و لا تبيع الوهم للشعب” وفق قوله.

وتابع قائلًا: “نحتاج شخصية قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار ولا تختفي حين الأزمات، شخصية لا تهرب من المشهد الأمني والسياسي حين تهتز طرابلس، شخصية لا تعبث بمليارات، وتترك الطلبة بدون كتب مدرسية، نبوا شخصية ما تسيبش البلاد واحنا مش حنسيبوها” على حد تعبيره.