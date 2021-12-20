الدولار يواصل الاستقرار في السوق الرسمية

واصل سعر صرف الدولار على استقراره أمام الدينار في السوق الرسمية مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند مستوى 4.60 دينار الذي سجله مستهل تعاملات الأسبوع، فيما حافظ متوسط سعر اليورو على 5.18 دينار الأحد بفارق قرش واحد، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما حافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار، في حين خسرت الليرة التركية قرشين اثنين لتسجل 0.26 دينار من 0.28 دينار أمس. وعلى صعيد العملات العربية، بقي سعر الريال السعودي عند 1.22 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار، والدينار التونسي عند 1.58 دينار.

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