الارصاد: امطار جيدة ومتفرقة ودرجات حرارة منخفضة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 20/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز تبقى الاجواء مغيمة على الشمال الشرقي مصحوبة بأمطار متفرقة وقد تكون جيدة أحياناً خاصة على مرتفعات الجبل الاخضر حتي اقصي الساحل الشرقي مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية ، مع رياح نشطة نسبيا علي طول الساحل الشرقي.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة هذا اليوم علي أغلب مناطق ليبيا مابين ( 13 – 18 ) مْ, وبينما تسجل علي المناطق الجبلية ( الجبل الغربي و الجبل الأخضر ) مابين(09 – 11) مْ.

واشار التقرير إلى أن درجات الحرارة تبقى منخفضة على أغلب المناطق أخر الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية حيث تتراوح مابين ( 03 – 05 ) مْ

والله أعلم.