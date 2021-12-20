التكبالي: البرلمان مستعد لتشكيل حكومة وطنية جديدة والدبيبة قد يرفض تسليم السلطة

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن ليبيا تمر بأزمة كبيرة حاليًا بسبب الحكومة، لافتا إلى أن مجلس النواب مستعد لإخراج حكومة تسيير الاعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتشكيل حكومة وطنية جديدة.

وشدد التكبالي، في تصريحات صحفية، على أن حكومة الدبيبة انتهت، ولم يعد لها حظوظ للبقاء بعد 24 ديسمبر، وقانونيًا ليس لها الحق أن تبقى بعد التاريخ المذكور، حسب قوله.

وأوضح التكبالي أن الأجسام الموجودة حاليًا جميعها ليس لها الحق في الواقع في أن تبقى، يجب أن تتم مصالحة حقيقية بعد رحيلها وظهور أجسام جديدة.

وأشار التكبالي،إلى أن الدبيبة قد يرفض تسليم السلطة، هذا وارد جدًا خاصة وأنه يعتمد على المليشيات للحفاظ على بقائه،على حد عزمة.

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