تقرير: من هم داعمو سيف الإسلام القذافي في السباق الرئاسي؟

وصف تقرير نشره موقع LE JOURNAL DE L’AFRIQUE الفرنسي، سيف الإسلام القذافي بأنه “جوكر سياسي”، ورشحه ليكون أحد أبرز المنافسين على الفوز في السباق الرئاسي.

وقال التقرير إن “القذافي”، ومنذ أن قدم ترشيحه لمكتب المفوضية العليا للانتخابات؛ يعمل خلف الكواليس ويضع الأسس لمسيرته السياسية، محاطاً بفريق عمل مكوّن من جماعات ضغط وعسكريين سابقين وزعماء مجالس قبلية؛ لفرض طوق قوي من حوله يصل به إلى السلطة عبر سباق الرئاسة.

وأوضح التقرير أن أكبر داعمي “القذافي” هي شقيقته عائشة القذافي، والتي تدير أموال الأسرة وتملك اتصالات قوية سياسياً مع روسيا وسويسرا ومصر، إضافةً إلى سيدة أخرى هي سهى البدري، والتي تُدير العلاقات العامة لسيف الإسلام في أوروبا.

كما أشار التقرير إلى داعمين آخرين أهمهم أحمد قذاف الدم، والذي يطمح للعب دور مهم في الانتقال السياسي.

واختتم التقرير بالقول إن رفاق معمر القذافي سابقاً لا يقفون جميعاً إلى جانب “سيف الإسلام”، بل ينحاز قسم منهم إلى بشير صالح، والذي يحظى بدعم بين قبائل غرب ليبيا شأنه شأن “القذافي”، وينافس “سيف الإسلام” في السباق الرئاسي.

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