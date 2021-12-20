أجواء غائمة على الشمال صافية بالجنوب

أخبار ليبيا24

توقعت تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء مغيمة مع فرصة سقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي مع درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا خاصة أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أن الأجواء في رأس أجدير حتى سرت سهل الجفارة وجبل نفوسة (الغربي) صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق.

والرياح، غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين (13- 17) مئوية .

كما أوضحت الأرصاد أن الأجواء في المنطقة الممتدة من الخليج إلى سهل بنغازي وحتى أمساعد، الواحات ومراده. ماطرة على أغلب المناطق وقد تكون الأمطار جيدة خاصة على أقصى مناطق الساحل الشرقي .

والرياح، غربية إلي شمالية غربية نشطة السرعة علي أغلب المناطق، أمّا درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين (14 – 17) مئوية، ولا تتجاوز (09) مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الأجواء في الجنوب

وذكرت الأرصاد، أن الأجواء في جنوب غرب البلاد، صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة .

أمّا درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين (14 – 18) مئوية. كما أوضحت أن الأجواء في الجنوب الشرقي للبلاد صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أمّا درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين (15- 17) مئوية .