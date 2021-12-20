ستيفاني وليامز تلتقي النائب الأول لرئيس مجلس النواب

بنغازي 20 ديسمبر 2021 (وال) _ التقت المستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز اليوم الإثنين، مع السيد فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والدكتور عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ووزير الداخلية السيد خالد مازن.

هذا وحضر اللقاء، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ⁧‫ليبيا‬⁩ ومنسق البعثة السيد ريزدون زينينغا.

هذا وأوضحت وليامز عبر حسابها على “تويتر”، أن اجتماعنا اليوم كجزء من المشاورات الواسعة، التي أجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات الليبية والفاعلين السياسيين والأمنيين، لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية. (وال _ بنغازي) ف م / ه ع

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