إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل الليبية والمصرية لتنظيم العمالة

دشنت اليوم الاثنين، منظومة الربط الإلكتروني بين ليبيا ومصر الخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا ومشاريع عودة الحياة.

وعقد وزيرا العمل مؤتمرا صحافيا بديوان وزارة القوى العاملة المصرية أصدرا خلاله بيانا مشتركا بين وزارتي العمل الليبية والمصرية، أكدا خلاله أن هذا التدشين للمنظومة هو نتاج أعمال اللجنة الفنية المصرية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها ما بين طرابلس والقاهرة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في أبريل الماضي بطرابلس بحضور وزراء الدولتين.

وأشار الجانبان إلى أن الهدف من عملية الربط الإلكتروني تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر هذا النظام المتكامل جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي يحتاجها سوق العمل الليبي، كما سيعمل هذا النظام على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعملية استجلاب العمالة المصرية والإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية.