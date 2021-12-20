العابد وسعفان يطلقان منظومة الربط الإلكتروني بين ليبيا ومصر

دشنت اليوم الاثنين، منظومة الربط الإلكتروني بين ليبيا ومصر، الخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا ومشاريع عودة الحياة.

الوزيران وفي مؤتمرا صحافيًا مشتركًا بديوان وزارة القوى العاملة المصرية أصدرا خلاله بيانًا، أكدا فيه أن هذا التدشين للمنظومة هو نتاج أعمال اللجنة الفنية المصرية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها ما بين طرابلس والقاهرة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في أبريل الماضي بطرابلس بحضور وزراء الدولتين.

وأوضح البيان أن الهدف من عملية الربط الإلكتروني تسهيل حركة تنقل العمالة، ليوفر هذا النظام المتكامل جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي يحتاجها سوق العمل الليبي.

وأوضح البيان المشترك، أن هذا النظام سيعمل على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعملية استجلاب العمالة المصرية والإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية.

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