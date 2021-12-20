الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة على أغلب المناطق

العنوان-طرابلس

توقعت الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بقاء الأجواء غائمة على الشمال الشرقي لليبيا مصحوبة بأمطار متفرقة.

وأوضحت الأرصاد، أن الأمطار قد تكون جيدة أحيانا خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر وحتى أقصى الساحل الشرقي.

وحذّرت الأرصاد من تسبب الأمطار في جريان بعض الأودية المحلية، مع وجود رياح نشطة نسبيا على طول الساحل الشرقي.

وتسجل درجات الحرارة هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا ما بين (13 – 18) مئوية، بينما تسجل على المناطق الجبلية “الجبل الغربي والجبل الأخضر” ما بين(09 – 11) مئوية.

وتبقى الحرارة منخفضة على أغلب المناطق آخر الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية حيث تتراوح ما بين (03 – 05) مئوية.