الطبلقي: تأجيل الانتخابات أمر فني يخص مفوضية الانتخابات

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إنه لا توجد جلسة لمجلس النواب يوم غد الإثنين.

الطبلقي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أضافت: “سوف تعقد الجلسة في 27 ديسمبر؛ لمناقشة العراقيل التي تسببت في تأجيل الانتخابات”.

ورأت أن تأجيل الانتخابات أمر فني مفوضية الانتخابات، ويجب عليها أن تخرج وتعلن التأجيل.

وتابعت: “ليس من صلب عمل مجلس النواب الإعلان عن تأجيل الانتخابات، وعملنا إصدار القوانين ومناقشتها وتعديلها”.

الطبلقي ختمت بالقول: “من المفترض أن تقترح المفوضية على مجلس النواب 3 تواريخ جديدة لإجراء الانتخابات، والمجلس يختار أحدها ويعلن موعد الانتخابات الجديد”.

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