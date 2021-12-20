طقس اليوم.. أجواء غائمة وأمطار متفرقة على المرتفعات

تبقى الأجواء غائمة على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بأمطار متفرقة، وقد تكون غزيرة أحياناً، خاصةً على مرتفعات الجبل الأخضر حتى أقصى الساحل الشرقي، مما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، مع رياح نشطة نسبياً علي طول الساحل الشرقي، وذلك خلال الأيام الثلاثة القادمة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتفاوت درجات الحرارة هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا ما بين ( 13 – 18 ) مْ، بينما تسجل على المناطق الجبلية (الجبل الغربي والجبل الأخضر ) ما بين(09 – 11) مْ.

وتبقى الحرارة منخفضة على أغلب المناطق آخر الليل وفي الصباح الباكر، خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية، حيث تتراوح ما بين ( 03 – 05 ) مْ.

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