آخر مستجدات وضع كورونا في ليبيا بالأرقام

أخبار ليبيا24

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية حول فيروس كورونا تسجيل 592 إصابة بفيروس أمس الأحد منها 126 حالة حرجة.

وأظهرت نشرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض تماثل للشفاء 793 مصابًا، فيما توفي 09 آخرين.

ولفت المركز إلى أن نسبة الإصابات الجديدة بلغت 13.5 بالمائة من إجمالي 4379 عينة جرى تحليلها. حيث ظهرت سلبية 3787 منها.

ووفقا لمكافحة الأمراض؛ فقد توزعت حالات الوفاة، بواقع أربع حالات بالمنطقة الغربية وخمس حالات في المنطقة الشرقية. بينما لم تسجل الجنوبية أي حالات وفاة.

وبهذه الإحصائية الجديدة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بكورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الجائحة، إلى 382 ألفًا و341 حالة، منها 6167 حالة نشطة.

وتعافى منها 370 ألفًا و567 حالة، وسجلت حتى الآن 5607 حالات وفاة.