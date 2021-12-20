العامة للكهرباء:7 وقائع سرقة بألاف الأمتار وانقطاع التيار في هذه المناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن 7 وقائع سرقة لأسلاك كهربائية تقدر بمسافة 6000 متر مما سبب ذلك في انقطاع الكهرباء على العديد من المنازل والمحلات والمزارع بالعديد من المناطق.

وقالت الشركة في إيجاز صحفي، تمت سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر على خط الوقود من 30 الدواجن بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء، وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 350 متر على خط كريدان من 30 بئر مروان بدائرة توزيع قصر بن عشير.

وتابعت، تمت سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1450 متر على خط الثلاجات من 30 الترهوني بدائرة توزيع عين زارة، و سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 750 متر على خط المشروع فرعية سوق الثلاثاء، بدائرة توزيع شرق زليتن.

وأضافت، كما تمت سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 450 متر سيدي سالم من 30 السبعة بدائرة توزيع جنوب زليتن، وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر علي خط النهر من 30 بئر دياب بدائرة توزيع ترهونة، وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر علي خط الراية من 30 النهضة بدائرة توزيع صبراتة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

