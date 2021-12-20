“بدرخان”: التشكيلات المسلحة ترفض الانتخابات للحفاظ على وجودها

قال الصحفي عبد الوهاب بدرخان. إن الواقع يشير إلى عدم وجود قوات شرعية في ليبيا وإنما أطراف مسلحة تتقاتل للاستيلاء على السلطة، وتعتمد على دعم خارجي باتت تركيا وروسيا عنصرَيه الظاهريْن اللذيْن يستحيل إخراجهما مع مرتزقتهما، مهما قست لغة قرارات مجلس الأمن أو توعّدت بعقوبات.

وأضاف “بدرخان”، في مقال نشره في صحيفة “الوطن”، أن الاستعراض المسلح قبل أيام في طرابلس لم يكن للاحتجاج فقط، بل إعلانا واضحاً عن رفض انتخابات 24 ديسمبر ، في ظلّ خشية التشكيلات المسلحة من أن تتمّ الانتخابات على حسابها وأن يتحدّد مصيرها بمساومات بين المتحاصصين.

واختتم بالقول إن غرب ليبيا اليوم بات يُصنّف كمنطقة تخضع للنفوذ التركي، وشرقها للنفوذ الروسي، وجنوبها أشبه بـ”منطقة متنازع عليها” وهو ما يزيد المشهد الحالي تعقيداً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية