افحيمة: البرلمان ليس معنيا بالإعلان عن تأجيل الانتخابات

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قال، عضو مجلس النواب الليبي، صالح افحيمة، إن البرلمان ليس معنيا بتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد من قبل ملتقى الحوار السياسي قبل انقضاء يوم 24 ديسمبر.

ويفصل الليبيين عن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 4 أيام فقط ولم يعلن حتى اليوم ما إن كان سيتم تأجيلها أم لا.

وأضاف افحيمة، إن لجنة الـ 75 بمساعدة البعثة الأممية. هي من أعلنت موعد 24 ديسمبر كموعد سياسي مفترض لإجراء الانتخابات في ليبيا. والمفوضية بدورها أعلنت مقدرتها الفنية على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ وهي التي عليها عن تعلن تعذر قيامها بذلك إذا كان قد تعذر عليها بالفعل.

وأضاف افحيمة، بعد انقضاء الموعد المحدد سيكون للبرلمان موقفا يعلن فيه حزمه من الإجراءات حيال ذلك.

وواصل افحيمة، أن البرلمان لن يعلن عن تأجيل الانتخابات. ولكنه سيجتمع بعد 24 ديسمبر، ليعلن عن تعذر اجراءها، في حال تعذر ذلك بالفعل.

وقال، “قد يعلن لليبيين الأسباب الواردة في تقارير الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات. وعلى رأسها المفوضية العليا للانتخابات ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها”.

مظاهرات رافضة لتأجيل الانتخابات

وخرج مئات المواطنين الأحد في مظاهرات بمدينة بنغازي، وذلك رفضا لتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

وشارك عدد من القوى الوطنية والأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني ونقابة عمال ليبيا. في المظاهرات رافعين شعارات تطالب بمعاقبة المعرقلين لتنظيم الاستحقاق الانتخابي في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.

وطالب المتظاهرون السلطات بالسير بعجلة الانتخابات إلى الأمام للخروج بليبيا من النفق المظلم والمضي بها قدما نحو مستقبل أفضل.

وتسود حالة من الإحباط على الشارع الليبي لعدم الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد مسبقا، والذي يحل بعد أيام قليلة.