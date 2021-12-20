الفارسي: مجلس النواب يعتريه شكوك في مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية

رأى أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي، أن هناك تخبطًا بين مفوضية الانتخابات ومجلس النواب، وهو ما يؤكد أن هناك محاولات لإفشال الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الليبيون.

الفارسي وخلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” عبر قناة “الغد” ، قال إن مجلس النواب يعتريه شكوك في مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه لم يجتمع بكامل نصابه منذ فترة طويلة.

وأوضح الفارسي أن مجلس النواب ليس من صلاحياته تأجيل الانتخابات أو إجراؤها قبل انقضاء المدة المحددة في 24 ديسمبر، حسب قوله.

وأشار الفارسي إلى أن هناك حالة من تخبط في الصلاحيات، خاصة وأن رئيس المفوضية عماد السايح قال،” إن مجلس النواب هو المنوط بتأجيل الانتخابات وليس المفوضية”.

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