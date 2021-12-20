الفاضلي: «البعثة» تجهز «طاجين جديد» والمتصدرون للمشهد يجهزون للتغميس

قال فتحي الفاضلي، الأكاديمي وأستاذ الجامعة ضيف قناة المفتي المعزول الدائم «التناصح»، إن: «بعثة الأمم المتحدة، تجهز في طاجين جديد بعد طواجين الصخيرات وبرلين والحرب على طرابلس والـ75، والانتخابات وغيرها من طبخات عبثية الذين يتصدرون المشهد السياسي وكالعادة… ايجهزوا في أنفسهم للتغميس لبعض مع البعض ضد تحليلات، لقاءات، برامج فضائيات… حوارات… ندوات، تحالفات، مناكفات انقسامات، مدافعون، مهاجمون، صراعات، كولسة… تصريحات بيانات… اعتراض… موافقة… كل ذلك حول الطاجين الجديد.”

وتابع على حسابه بفيسبوك: “هكذا – بكل غباء – نستهلك وقتنا وجهدنا ومقدراتنا وبلادنا في كل طاجين، دون أن نصنع مشروع وطني واحد يجمعنا بمختلف أطيافنا، والحل ليبي ليبي على رأي غوتيرس ولافروف وماكرون واستيفاني ومجلس الأمن وباقي كوكبة: ليبي ليبي” وفق تعبيره.