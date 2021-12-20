“مكافحة الأمراض”: 592 إصابة و9 وفيات أمس بـ”كورونا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 592 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 382 ألفاً و341 حالة، من بينها 126 حالة حرجة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 591، عن تعافي 793 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 370 ألفاً و567 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل تسع حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 5,607.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 13.5%، وذلك بعد فحص 4,379 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1,823,248 شخصاً، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 786,157 شخصا.

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