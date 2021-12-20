السفير الأمريكي: انبهرت باستعدادات التصويت

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه انبهر بالاستعدادات للتصويت خلال زيارته لمركز اقتراع نموذجي مع عماد السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال نورلاند في سلسلة تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية على “تويتر”: “انبهرت بالاستعدادات للتصويت خلال زيارتي لمركز اقتراع نموذجي مع عماد السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية روبنشتاين”.

وأضاف “ستدعم المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين”.

وتابع “بما أن مركز الاقتراع هو مدرسة، فقد كنت محظوظًا بلقاء أطفال مشاركين في برنامج التربية المدنية، الذي ترعاه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يمثل الأطفال مستقبل ليبيا. وبصفتي والدا، فقد شاركت آمالي العميقة في أن يكون مستقبلهم مسالمًا ومشرقًا”.

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