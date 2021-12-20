السفير الأميركي يُشيد بتجهيزات انتخابات 24 ديسمبر

قال السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارلد نورلاند، إن ما شهده خلال زيارته أحد المراكز الانتخابية من تحضيرات للانتخابات؛ كان مثيراً للإعجاب.

وجاءت تصريحات “نورلاند”، بعد جولة تفقدية في أحد مراكز الاقتراع في طرابلس، رفقة رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، والمدير الإقليمي لمنظمة “أيفس” للخدمات الانتخابية دانييل روبنستين.

وأعرب “نورلاند” عن سعادته بلقاء عدد من تلاميذ المدرسة التي تضمّ مركز الاقتراع، مشيراً إلى أن هؤلاء يُمثّلون “المستقبل الليبي”.

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