العباني: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دخلت نفقًا مظلمًا

قال عضو مجلس النواب محمد العباني إنه يفترض على مفوضية الانتخابات طبقًا لقانون الانتخابات الرئاسية أن تقترح يومًا محددًا لإجراء العملية الانتخابية، ويوافق عليه مجلس النواب ويقره، وليس الاعتراض على التاريخ الذي حددته خريطة الطريق التي نتجت عن مفاوضات أعضاء ملتقى الحوار السياسي في تونس وجنيف.

العباني وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين رأى أن خطأ المفوضية يتركز في عدم التزامها ببنود قانون الانتخابات الرئاسية، حيث كان يستوجب عليها رفض أوراق المرشحين التي لم تتوافق مع القانون، وتعلن ذلك على الملأ، لكنها لم تفعل، ما اضطر المرشحين الـ25 الذين رفضتهم للطعن أمام المحاكم، ومن ثم العودة مرة ثانية للسباق الانتخابي، إلى أن وصلنا للمرحلة الراهنة بالتعثر في إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

ولفت العباني إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دخلت نفقًا مظلمًا، لكون إجراء الأخيرة يتطلب 30 يومًا من إجراء الأولى.

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