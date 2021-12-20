أفحيمة: مجلس النواب ليس معنيا بتأجيل الانتخابات قبل انقضاء المدة المحددة

العنوان-طبرق

أكد النائب، صالح أفحيمة، أن مجلس النواب ليس معنيا بتأجيل الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر الجاري.

وقال أفحيمة، في تدوينة على فيسبوك، إن لجنة الـ 75 بملتقى الحواري السياسي وبمساعدة البعثة الأممية، هي من أعلنت موعد 24 ديسمبر كموعد سياسي مفترض لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وأضاف، أن المفوضية بدورها أعلنت مقدرتها الفنية على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ وهي التي عليها عن تعلن تعذر قيامها بذلك إذا كان قد تعذر عليها بالفعل.

وقال أفحيمة، إن البرلمان سيعلن عن حزمة من الإجراءات في حال انقضاء الموعد المحدد للانتخابات.

وأوضح، أن مجلس النواب سيجتمع- في حال عدم إجراء الانتخابات- بعد 24 ديسمبر ليعلن عن تعذر اجراءها، في حال تعذر ذلك بالفعل.

وقال، “قد يعلن لليبيين الأسباب الواردة في تقارير الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات. وعلى رأسها المفوضية العليا للانتخابات ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها”.