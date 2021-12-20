نورلاند: انبهرت بالاستعدادات للانتخابات خلال زيارتي لمركز اقتراع نموذجي مع السايح

أخبار ليبيا24

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند عن انبهاره باستعدادات المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات.

وأجرى نورلاند زيارة إلى مركز اقتراع نموذجي مع الدكتور السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمدير الاقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، روبنشتاين.

وأكد نورلاند استعداد بلاده لتقديم المساعدة الفنية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين.

كما قال نورلاند، “وبما أن مركز الاقتراع هو مدرسة، فقد كنت محظوظًا بلقاء أطفال مشاركين في برنامج التربية المدنية، الذي ترعاه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.

وكتب على تويتر، “أن الأطفال يمثلون مستقبل ليبيا، وبصفتي والدا، فقد شاركت آمالي العميقة في أن يكون مستقبلهم مسالمًا ومشرقًا.”

وتأتي تصريحات نورلاند في ظل تزايد الاحتمالات بشأن تأجيل الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر الجاري.

1/3 السفير نورلاند: “انبهرت بالاستعدادات للتصويت خلال زيارتي لمركز اقتراع نموذجي مع الدكتور السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات و المدير الاقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية السيد روبنشتاين. #ليبيا pic.twitter.com/XeiH7xhqr4 — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) December 20, 2021

لا لتأجيل الانتخابات

وشهدت بنغازي مظاهرة للتعبير عن الرفض لتأجيل الانتخابات عن الموعد الذي تبقى عليه 4 أيام فقط. وشاركت قوى الوطنية وأحزاب السياسية، وكذلك نشطاء المجتمع المدني ونقابة عمال ليبيا، في المظاهرات.

ورفع المتظاهرين شعارات تطالب بمعاقبة المعرقلين لتنظيم الاستحقاق الانتخابي في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.

كما طالب المتظاهرين السلطات بالسير بعجلة الانتخابات إلى الأمام للخروج بليبيا من النفق المظلم والمضي بها قدما نحو مستقبل أفضل.

البرلمان والتأجيل

وفي السياق، قال عضو مجلس النواب الليبي، صالح افحيمة، إن البرلمان ليس معنيا بتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.

وأضاف افحيمة، إن لجنة الـ 75 بمساعدة البعثة الأممية. هي من أعلنت موعد 24 ديسمبر كموعد سياسي مفترض لإجراء الانتخابات في ليبيا.

ولفت إلى أن المفوضية بدورها أعلنت مقدرتها الفنية على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ وهي التي عليها عن تعلن تعذر قيامها بذلك إذا كان قد تعذر عليها بالفعل.

وأضاف افحيمة، بعد انقضاء الموعد المحدد سيكون للبرلمان موقفا يعلن فيه حزمه من الإجراءات حيال ذلك.

وأكد افحيمة، أن البرلمان لن يعلن عن تأجيل الانتخابات. ولكنه سيجتمع بعد 24 ديسمبر، ليعلن عن تعذر اجراءها، في حال تعذر ذلك بالفعل.

وقال، “قد يعلن لليبيين الأسباب الواردة في تقارير الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات. وعلى رأسها المفوضية العليا للانتخابات ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها”.