عمران: الوضع السياسي في البلاد سيؤثر سلبا على الانتخابات

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، قالت إن الوضع السياسي في البلاد سيؤثر سلبا على إجراء الانتخابات.

ودعت عمران في تصريحات صحفية، مجلس النواب لأخذ العبر مما سبق، إذ إن تجاهل الواقع السياسي، وانتهاج سياسة عدم التوافق لن يفضيا إطلاقا إلى انتخابات، بحسب قولها.

وأضافت عمران أن خارطة الطريق التي ستوضع للمرحلة المقبلة يجب أن تبدأ باحترام نصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، لتحديد الخطوات المقبلة التي ترتكز على التوافق على قاعدة دستورية تصدر استنادا عليها قوانين انتخابية، وصولا للانتخابات وبمشاركة الأطراف الفاعلة.

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