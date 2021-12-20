مصادر إعلامية: توقف الانتاج في حقلي الشرارة والوفاء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2021

أكدت المتحدثة بإسم حراس المنشآت النفطية في ليبيا، آلاء الأدهم إغلاق صمام حمادة، الذي يربط حقل الشرارة النفطي الواقع في الجنوب الغربي بمصفاة الزاوية الساحلية، وكذلك حقل الوفاء للغاز في أقصى غرب البلاد وذلك بسبب مطالبة “عناصر الحرس الوطني بدفع علاوات وأرقام عسكرية” بحسب وكالة نوفا.

وبذلك، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط في ليبيا، العضو في منظمة أوبك للنفط ، من 1.2 مليون إلى حوالي 920-950 ألف برميل يوميًا، خاصة وأن حقل الشرارة ( الذي تديره شركة “أكاكوس” بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و”أو إم في” النمساوية و”ستات أويل النرويجية) ينتج حوالي 280 ألف برميل يوميًا.

تجدر الإشارة إلى أن حقل الوفاء الواقع في وسط غرب ليبيا (الذي تديره شركة مليته للنفط والغاز، وهي شركة مملوكة بشكل مشترك لشركة إيني الإيطالية والمؤسسة الليبية للنفط)، متصل بخط أنابيب جرين ستريم الذي يضخ الغاز الليبي إلى إيطاليا.

وفي الوقت الحالي، لا توجد معلومات رسمية تتعلق بتدفق الغاز إلى محطات المعالجة في ليبيا والمخصص للسوق المحلي وللتصدير إلى إيطاليا.