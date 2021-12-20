الشركسي: غضب الليبيين منصب على مجلسي النواب والدولة اللذين سعيا لإفشال الانتخابات

ليبيا – توقع عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن يتم تأجبل الانتخابات لمدى زمني قصير يسمح لمفوضية الانتخابات بإجراء تعديلات طفيفة لمعالجة الانسداد الراهن بالعملية الانتخابية واستكمال باقي مراحلها الأخيرة، وتحديدًا عبر تشكيل لجنة عليا للنظر في الطعون بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

الشركسي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين دافع عن المفوضية وقيامها بكل الإجراءات المنوطة بها، قائلاً: إنها لم تتوقع الكثير من المشاكل التي ظهرت خلال مرحلة الطعون القضائية، ووصل الأمر لمنع ممثليها القانونيين من الذهاب للمحاكم لاستئناف قرارات القضاء بعودة بعض ممن استبعدتهم”.

وأكد عضو الملتقى غضب الليبيين منصب على كل من مجلسي النواب والدولة، اللذين سعيا لإفشال الانتخابات وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه عبر تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر أولًا ثم تكرار السيناريو ذاته، وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية