نورلاند: المؤسسات الليبية والمتطوعون لديهم القدرة على ضمان نزاهة الانتخابات

شدد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على أن الليبيين حريصين على المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا أن المؤسسات الليبية والمتطوعين لديهم القدرة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الأمريكي لدى ليبيا، مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الرقابية المحلية، اليوم الإثنين.

وقال السفير نورلاند- بحسب بيان السفارة الأمريكية لدى ليبيا-:”سررت اليوم بمناقشة الانتخابات مع ليبيين من منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل “الخروج للتصويت”.

وأضاف السفير نورلاند:” ناقشنا آليات تعزيز مشاركة الناخبين والاندماج الاجتماعي في ليبيا، وناقشت أيضا العملية الانتخابية مع المنظمات التي تعمل كمراقبة محلية للانتخابات”.

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