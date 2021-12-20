رويترز: مؤسسة النفط تعلن القوة القاهرة على صادرات مرفأي الزاوية ومليته

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2021

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز وأُرسلت إلى متعاملين يوم الاثنين أن المؤسسة الوطنية للنفط فعلت بند القوة القاهرة على صادرات النفط الخام من مرفأي الزاوية ومليتة.

وقالت المؤسسة إنها أعلنت القوة القاهرة بعد أن منع حرس المنشآت النفطية إنتاج النفط في حقلي الشرارة والوفاء وأضافت أن القوة القاهرة لا تنطبق على عمليات شحن المنتجات البترولية.

كانت المؤسسة قد قالت في وقت سابق إن حرس المنشآت النفطية أوقف إنتاج النفط في عدد من الحقول بما في ذلك الشرارة والوفاء والحمادة، مما أدى إلى خفض متوقع في الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وقال المكتب الإعلامي لحرس المنشآت النفطية إن المجموعة التي أغلقت الحقول يوم الاثنين ليست ملحقة رسميا بحرس المنشآت النفطية لكنها عملت من أجل حماية منشآت نفطية وأضاف أن المجموعة طالبت باعتمادها عسكريا وبشق طريق جديد.