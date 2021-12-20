النويري يبحث مع السفير الألماني صعوبات إجراء الانتخابات

ناقش رئيس مجلس النواب فوزي النويري، مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الصعوبات التي تحول دون إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري.

– وليامز تبحث مع المرشحتين للرئاسة سبل دفع العملية الانتخابية

– وزير خارجية إيطاليا: إتمام الانتخابات الليبية في موعدها غير مؤكد

– نورلاند: انبهرت باستعدادات التصويت خلال زيارتي مركز اقتراع مع السايح

عقد اللقاء في فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس، وجرت مناقشة العملية الانتخابية وآلية دعم مسار الانتخابات وسبل تذليل الصعاب التي تحول دون إجرائها، وفق الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

كما بحث النويري مع السفير الألماني «فرص تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف التعاون في كافة المجالات».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا