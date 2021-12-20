شركة الكهرباء: إغلاق خط أنابيب النفط الخام المغذي لمحطات الشركة بسبب حرس المنشآت النفطية 

العنوان – طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين إيقاف الغاز بسبب إغلاق مجموعة تابعة لحرس المنشآت النفطية خط أنابيب النفط الخام المغذي لمحطات الشركة.

وأكدت الشركة أن الخط ينقل الخام المكثف المغذي لعدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة العامة بالغاز الطبيعي كوقود رئيسي لتشغيل محطات الرويس – الزاوية – الخمس – جزء من محطة مصراتة.

وأضافت الشركة أن هذا الإغلاق سيؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال خاصة في هذه الأيام التي تشهد انخفاض في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن الإغلاق سيؤدي إلى فقد ما يقارب عن 2500 ميغا وات الأمر الذي سيترتب عليه صعوبات فنية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.