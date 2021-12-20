أبو جلالة: الكتاب المدرسي بحاجة من 4 إلى 5 أشهر بين طباعته في الخارج ووصوله وتوزيعه

ليبيا – قال مدير مركز ضمان الجودة بجامعة مصراتة والمدير السابق لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بوزارة التعليم عبدالقادر أبو جلالة إنه لم يتم منح الإذن حتى الآن لطباعة الكتاب المدرسي.

أبو جلالة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أضاف: “نحن أمام عام استثنائي، والكتاب المدرسي بحاجة إلى 4 – 5 أشهر بين طباعته في الخارج، ووصوله وتوزيعه، ووقتها نكون على أعتاب نهاية العام الدراسي”.

وتابع: “تأخر الوقت كثيرًا، ولا بد من التفكير في حلول بديلة، وسبب تأخر الأعوام الماضية هو الميزانية، أما هذا العام فيفترض توفر الكتاب للطلاب بعد تخصيص الحكومة المبالغ اللازمة”.

وأردف: “تدخل وزير التعليم في صلاحيات مركز المناهج التعليمية حسبما صرح نائب مدير المركز “.

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