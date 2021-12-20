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“الكهرباء” تعلن فقدان 2500 ميغاوات نتيجة توقف إمدادات الغاز

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فقدان ما يقارب 2,500 ميغاوات من الأحمال الكهربائية؛ نتيجة إغلاق حرس المنشآت النفطية خط أنابيب النفط الخام والمكثف المغذي لعددٍ من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن امدادات الغاز الطبيعي تعد الوقود الرئيس لتشغيل محطات الرويس والزاوية والخمس وجزء من محطة مصراتة؛ مما سيترتّب عليه صعوبات فنية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات طرح الأحمال.

جديرٌ بالذكر، أن الشركة العامة للكهرباء تُعاني من عجز في توليد الطاقة الكهربائية الأمر الذي دفعها لطرح الأحمال مع اقتراب الذروة الشتوية، بالإضافة إلى تصاعد عمليات سرقة الأسلاك الناقلة للطاقة، والذي يؤثر، بشكل كبير، على أصول وموارد الشركة.

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قناة 218 الليبية

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