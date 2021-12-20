العامة للكهرباء: حرس المنشآت النفطية يغلق خط أنابيب النفط الخام المغذي لمحطات الشركة 

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين إيقاف الغاز المغذي لمحطات الشركة بسبب إغلاق حرس المنشآت النفطية خط أنابيب النفط الخام.

وأوضحت الشركة في بيان لها. أن الإغلاق سيؤدي إلى فقد ما يقارب عن 2500 ميغا وات الأمر الذي سيترتب عليه صعوبات فنية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وأفادت الشركة. أن الخط الذي تم إغلاقه ينقل الخام المكثف المغذي لعدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة العامة بالغاز الطبيعي كوقود رئيسي.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن الغاز لتشغيل محطات الرويس – الزاوية – الخمس – جزء من محطة مصراتة.

وذكرت الشركة. أن هذا الإغلاق سيؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال خاصة في هذه الأيام التي تشهد انخفاض في درجات الحرارة.