النعاس يلتقي سفير سيريلانكا الجديد

التقى مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أحمد النعاس، سفير سريلانكا الجديد لدى ليبيا ماريمونوكي بادماناتان اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة إن الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في طرابلس، تناول عددًا من المواضيع التى تهم البلدين في جميع المجالات.

– سريلانكا تسعى للحصول على نفط رخيص من الإمارات بسبب نقص السيولة

وهنأ النعاس السفير السيريلانكي على تقديم أوراق اعتماده سفير غير مقيم لدى ليبيا «دعمًا للعلاقات التي تربط البلدين الصديقين في جميع المجالات».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا